دبوسي يؤكد خلال لقاء العمل اليوناني أهمية الشراكة في وضع الخطط الاستراتيجية الاستثمارية

شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي خلال مداخلته في "لقاء العمل اليوناني ودول شمال المشرق العربي العراق، الأردن، لبنان، فلسطين وسوريا"، الذي ينعقد في اليونان، على "أهمية الشراكة في وضع الخطط الاستراتيجية الاستثمارية التي من شأنها تعزيز الفرص الكبرى أمام المستثمرين العرب والأصدقاء اليونانيين في القيام في المشاريع التي تعود بالمنافع المتبادلة على كل المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما تؤكده المحاور الأساسية التي انعقد من أجلها اللقاء الذي يجمعنا اليوم".وقال: "من المفيد، وبشكل أساسي، العمل المشترك على استثمار عنصر الوقت، لأننا نرى أن عمر الإنسان القصير نسبيا لا يتناسب مع حجم المشاريع الحيوية الملحة التي يتطلبها بناء المجتمعات. ومن هنا، ضرورة الإسراع في تحقيق الخطط الإنمائية العاجلة، التي تستدعي توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن مما يؤسف له أن الخطط التي تم وضعها من جانب حكومات القطاع العام لم تأخذ أبعادها الوطنية والعربية والدولية، لا سيما أننا نجتمع اليوم في لقاء عمل عربي يوناني يضفي على المباحثات الاقتصادية والاستثمارية بعدها الإنساني الأممي الذي يساهم فعليا في إطلاق مشاريعنا الاستثمارية المشتركة سواء أكان ذلك على مستوى بلدان الإنتشار اللبناني والعربي في العالم أم على نطاق الغرف العربية الأجنبية المشتركة".وشكر ل"الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية رئيسا وأعضاء تنظيمهم لقاء العمل، الذي حظي بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين العربي واليوناني، ويشكل ملتقى للرؤى والأفكار التي تعزز مبادىء الشراكة العربية اليونانية في شتى المشاريع الاقتصادية والاستثمارية. كما تعزز فرص التلاقي بين الجانيبن الصديقين اليوناني والعربي".