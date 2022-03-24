لبنان

كورونا في مستشفى الحريري... ما آخر المستجدات؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 13:46
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 التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه: 
"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Sinopharm: 4
 
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 43 فحصا.
 
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 7
 
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0
 
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0
 
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1671 حالة شفاء
 
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
 
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5
 
- حالات وفاة: 0
 
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".
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