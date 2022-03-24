لبنان

وفد من جامعة آل كرم يهنئ المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية في كاتدرائية مارجرجس بيروت

Lebanon 24
24-03-2022 | 13:49
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قدم وفد من جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار برئاسة رئيس الجامعة المهندس مارون كرم التهاني للمجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية في كاتدرائية مارجرجس بيروت حيث استقبلهم رئيس الرابطة السفير خليل كرم والاعضاء وكانت جولة أفق حول الأوضاع الراهنة، وتمنى الوفد لهم التوفيق في رسالتهم الجديدة لا سيما في هذه الظروف الصعبة.
وأكد المهندس كرم وضع إمكانيات الجامعة بتصرف المجلس الجديد لما فيه مصلحة وخير الطائفة والوطن.
 
 
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