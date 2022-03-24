عماد واكيم: سنستعيد لبنان

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم عبر "تويتر": "‏لا رادع اخلاقيا، لا رادع وطنيا، فقط اساءة استخدام السلطة اما في سبيل مصالح ذاتية او خدمة لمشاريع اقليمية! سلطة السلاح، سلطة الفساد، سلطة اللاعدل، سلطة اللا قانون خسئتم! لن نصبح عونيران! سنبقى لبنانيين احرارا وسنستعيد لبنان".وارفق التغريدة بهاشتاغ: #استدعونا_كلنا.