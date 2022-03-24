لبنان

ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا في التفاصيل

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:01
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 25 ألف ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 26 ألف ليرة لبنانية.

وأصبحت الاسعار على الشكال التالي:
بنزين 95 أوكتان: 459000 ليرة لبنانية
بنزين 98 أوكتان: 470000 ليرة لبنانية.
 
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