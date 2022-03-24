ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا في التفاصيل

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 25 ألف ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 26 ألف ليرة لبنانية.



وأصبحت الاسعار على الشكال التالي:

بنزين 95 أوكتان: 459000 ليرة لبنانية

بنزين 98 أوكتان: 470000 ليرة لبنانية.