لبنان

فياض: سلامة لا زال ملتزماً بحصول الشركات المستوردة للنفط على السيولة وفق سعر منصة صيرفة

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:12
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اشار وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بعد اجرائه سلسلة اتصالات ومراجعات طيلة هذا النهار مع كبار المسؤولين وبعد لقاء مع  حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصرا الى ان الحاكم لا زال ملتزما بحصول  الشركات المستوردة للنفط على السيولة وفق سعر منصة صيرفة وبالتالي لا مشكلة في تسليم مادة البنزين الى المحطات من قبل الشركات المستوردة .
من هنا يدعو الوزير فياض كافة الشركات الى الالتزام بتأمين المادة الى المحطات تلبية لحاجة السوق المحلي وفق السعر الرسمي  المحدد من قبل المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه .
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