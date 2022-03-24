لبنان

بوشكيان عرض وغريو التعاون بين لبنان وفرنسا

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:15
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اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو بعد ظهراليوم في وزارة الصناعة، وبحثا في مجمل العلاقات بين لبنان وفرنسا، لا سيما في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والصناعية والتبادلية والتجارية.
 
وتركز الحديث حول "سبل تقوية العلاقات، والدعم الفرنسي المتواصل للبنان، سياسيا واقتصاديا وتربويا وثقافيا".
 
وشكر بوشكيان "الجهود الفرنسية التي تبذل لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية"، متمنيا على غريو أن "تقوم فرنسا بدور داعم داخل الاتحاد الاوروبي على صعيد تسهيل دخول المنتجات الصناعية أكثر الى الدول الاوروبية، خصوصا أن الصناعة اللبنانية باتت معروفة اوروبيا ومطلوبة من المستهلكين في نقاط البيع".
 
وتناول الحديث أيضا امكانات التعاون على صعيد استفادة اللبنانيين المبادرين من الخبرات الفرنسية التطويرية والتكنولوجية، وتشجيع المستثمرين على اقامة شراكات مشتركة في قطاعات صناعية تكاملية وتبادلية.
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