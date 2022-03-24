لبنان

فرنجية مصاب بكورونا

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:19
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أجل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية كل اللقاءات المقررة بسبب إصابته بڤيروس كورونا.
 
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سليمان فرنجية

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