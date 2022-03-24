لبنان

القومي: الانتهاكان الأميركي والسويدي للأراضي السورية تأكيد على التورط في دعم الإرهاب

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:37
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دان عميد الإعلام في "القومي" معن حمية، في بيان، "تسلل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيان غولدريتش ومجموعته، وكذلك مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية، إلى الأراضي السورية بصورة غير شرعية" ورأى فيه "سلوكا مدانا ويشكل انتهاكا صارخا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي".
 
وأشار إلى أن "هذين الخرقين الفاضحين للسيادة السورية، يندرجان ضمن الأدلة الدامغة التي تؤكد تورط هذه الدول في دعم الإرهاب والتطرف، وتغطيتها للعدوانية الإرهابية الصهيونية والتركية على سوريا".
 
وأكد أن "انتهاك سيادة الدول وفرض الحصار الاقتصادي الظالم عليها خلافا للقانون الدولي، هي سياسية ترمي إلى مضاعفة معاناة شعبنا، وإلى تكريس شريعة الغاب وارتكاب الجرائم الإرهابية الموصوفة ضد شعبنا والإنسانية جمعاء".
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