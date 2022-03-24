لبنان

جريمة تهز بلدة أنصار تودي بحياة فتاة... ومصير مجهول لوالدتها وشقيقتيها

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:50
A-
A+
Doc-P-934924-637837529066023073.jpg
Doc-P-934924-637837529066023073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
هزت جريمة بلدة أنصار الجنوبية بعد العثور على فتاة مقتولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل أنه بعدما فقد الاتصال بالفتايات الثلاثة ووالدتهن في بداية الشهر الحالي، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة إحداهن في بستان في البلدة، والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة ومصير الأخريات.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-24
12:42 | 2022-03-24
12:10 | 2022-03-24
16:18 | 2022-03-24
16:08 | 2022-03-24
16:07 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website