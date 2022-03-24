جريمة تهز بلدة أنصار تودي بحياة فتاة... ومصير مجهول لوالدتها وشقيقتيها

هزت جريمة بلدة أنصار الجنوبية بعد العثور على فتاة مقتولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وفي التفاصيل أنه بعدما فقد الاتصال بالفتايات الثلاثة ووالدتهن في بداية الشهر الحالي، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة إحداهن في بستان في البلدة، والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة ومصير الأخريات.