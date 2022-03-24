لبنان

انهيار صخرة كبيرة وسط الطريق المؤدية إلى بلدة القمامين في الضنية

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:53
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إنهارت صخرة كبيرة وسط الطريق المؤدية إلى بلدة القمامين في الضنية، وأغلقتها بشكل جزئي أمام حركة السيارات، التي باتت تواجه صعوبة في عبور الطريق سواء للدخول إلى البلدة أو الخروج منها.
 
وكانت الطريق المذكورة قد أغلقتها إنهيارات أتربة وصخور بسبب سيول الأمطار لمدّة 6 أيام، قبل أن تقوم الهيئة العليا للإغاثة بإشراف من رئيسها اللواء محمد خير بإعادة فتحها أمام المواطنين يوم الأحد الماضي في 20 الجاري.
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