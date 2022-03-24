لبنان

توقيف متهم بخطف عائلة في النبطية

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:10
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش - مكتب امن النبطية اللبناني حسين جميل فياض في بلدة انصار/النبطية، المتهم في خطف عائلة المختار زكريا صفاوي ( الام و 3 بنات ) منذ مدة في بلدة انصار/النبطية.
وتم اقتياده الى مكتب مخابرات الجنوب في صيدا لاستكمال التحقيقات.
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