لبنان

عز الدين من طيردبا: للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة كي لا يأتي من يملأ الفراغ لمصلحة أعداء لبنان

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:16
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دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين الى "المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة كي لا يأتي من يملأ الفراغ الذي يحدثه ضعف المشاركة ويأخذ لبنان الى مشاريع تصب في مصلحة اعداء لبنان".

واشارت خلال لقاء سياسي عقدته مع فعاليات بلدة طيردبا الجنوبية، إلى أن "هذا اللقاء يأتي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في ظروف استثنائية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالاضافة الى التأزم العالمي بسبب الحرب في اوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي مما ينعكس ارتفاعا في سعر النفط وما يرافقه من غلاء اسعار كافة المواد والسلع، وهذا بدوره يضغط على الوضع اللبناني كعامل خارجي مضافا الى العوامل الداخلية نتيجة تداعيات ارتفاع صرف الدولار".
 
اضافت: "ونحن عانينا ايضا في القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، وما مورس من حصار اقتصادي من الدول التي تتماهى مع المشروع الصهيوني العدواني على مياهنا وارضا وثرواتنا، هدف الحصار هو الضغط على بيئة المقاومة لتغير من قناعاتها وتبدل من خياراتها وتنسلخ عن قياداتها التي واياها وبفضل كل التضحيات ودماء الشهداء تحقق ما تحقق من انجازات تنموية وتحرير الاراضي المحتلة وبقي جزء لن نتخلى عنه مهما حصل".
 
وختمت: "ان طيردبا بلدة الجهاد والشهداء والمقاومة ستثبت كما كل مرة وفي اصعب الظروف مع اخواتها من قرى عاملة، انها عصية على الاخضاع".
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