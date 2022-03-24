لبنان

المرشح مالك مولوي زار نقيبة المحامين في الشمال: إستقلالية القضاء مشروعي الأول

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:17
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زار المرشح عن المقعد السني في طرابلس، مالك مولوي نقيبة المحامين في الشمال ماري تريز القوال في مكتبها في نقابة المحامين في طرابلس.
 
وأثنى مولوي، على "مهنية ومنقابية النقيبة المميزة والتي تعتبر قدوة في العمل القانوني والحقوقي والمؤسساتي، وتمنى أن يعمم هذا النموذج الحضاري وهذه التجربة الراقية على كافة النقابات في لبنان."
 
وتشاور مولوي مع النقيبة في "مسألة تعزيز استقلالية القضاء، وذلك انطلاقا من قناعتنا بأن التدخل في القضاء واستباحته واستتباعه على النحو المتعارف عليه يحجب إلى حد كبير العدالة التي نعمل لأجلها جميعا".
 
وقال:"صمم النظام الطائفي في العشرينيات على أنه يهدف إلى توفير الطمأنينة للمواطنين ليتلاقوا ويطوروا معا حياة مدنية بمنأى عن الخوف والعوز، ولكن هذا النظام تحول اليوم الى نظام استقطابي يهدف الى تأطير المواطنين كافة ضمن شبكات مصالح تهيمن قياداتها على الحياة العامة برمتها."
 
وختم: "الفقرة الأهم والأبرز في برنامجي الإنتخابي هي العمل على موضوع استقلالية القضاء وتحريره من السلطة الحاكمة لضمان أبرز المقوّمات الإصلاحية التي تعيد بناء الدولة، وسيكون اول مشروع قانون أتقدم به إلى مجلس النواب إن فزت بالنيابة أو فاز أي زميل آخر تغييري، وأنا جاهز للتنسيق الكامل معكم لتحقيق هذا الهدف المشترك".
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