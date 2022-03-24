لبنان

توضيح لغادة عون في ما يتعلق بمنع تحويل الأموال إلى الخارج

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:18
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 اكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، انه "توضيحا لما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام في ما يتعلق بمنع تحويل الاموال الى الخارج،  يهمني التاكيد على ما يلي :
- هذا القرار يتناول فقط اصول المصارف ال 5 التي كانت موضوع قرار منع التصرف واموال رؤساء مجالس الادارة واعضائها.
- هذا القرار لا يتعلق بتحويل الأموال من اجل شراء المواد الغذائية او الطبية او ما يتعلق بتحويل الاموال للطلاب وبكل تحويل مبرر بحاجات خاصة".
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