لبنان

معاكسات واستفزازات لتلاميذ إحدى المدارس... والإدارة تناشد

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24 أن إدارة مدرسة القبة الجديدة في محلة طلعة العمري - طرابلس تشكو من المضايقات التي يتعرض لها طلابها وقت الانصراف من قبل عدد من الشبان الطائشين الذين يقومون بإستفزازات شبه يومية ورمي المفرقعات على الطلاب والمعاكسات.

ورغم المناشدات من قبل ادارة المدرسة الا ان الوضع ما زال على حاله، وقد طالبت إدرة المدرسة الأجهزة الامنية لحماية طلابها من هؤلاء الشبان الطائشين.
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