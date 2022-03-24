معاكسات واستفزازات لتلاميذ إحدى المدارس... والإدارة تناشد

أفادت مندوبة "لبنان 24 أن إدارة مدرسة القبة الجديدة في محلة طلعة العمري - طرابلس تشكو من المضايقات التي يتعرض لها طلابها وقت الانصراف من قبل عدد من الشبان الطائشين الذين يقومون بإستفزازات شبه يومية ورمي المفرقعات على الطلاب والمعاكسات.ورغم المناشدات من قبل ادارة المدرسة الا ان الوضع ما زال على حاله، وقد طالبت إدرة المدرسة الأجهزة الامنية لحماية طلابها من هؤلاء الشبان الطائشين.