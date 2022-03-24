في عكار... طعن شقيقه الأصغر عدة طعنات!

اقدم المدعو "ع.ح" على طعن شقيقه الاصغر ويدعى "م.ح" عدة طعنات سكين وذلك في بلدة برج العرب العكارية وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج حيث وصفت حالته بالخطرة، فيما علم أن أخاه كان بحال سكر.