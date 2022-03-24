9
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نديم الجميّل هنّأ بانتخابات الرابطة المارونية
Lebanon 24
24-03-2022
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنّأ النائب المستقيل نديم الجميل بانتخابات الرابطة المارونية وقصد صالون كنيسة مار جرجس المارونية لهذه الغاية، متقدما بالتهنئة من الهيئة التنفيذية الجديدة للرابطة، برئاسة السفير الدكتور خليل كرم خلفا للرئيس السابق المحامي نعمة الله أبي نصر.
وتمنّى الجميل للمجلس الجديد أن "يعمل يدا واحدة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان للحفاظ على الهوية الوطنية" على ما جاء في بيان لمكتب الجميل الإعلامي.
تابع
الأكثر قراءة
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
Lebanon 24
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
05:52 | 2022-03-24
24/03/2022 05:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
08:28 | 2022-03-24
24/03/2022 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
01:35 | 2022-03-24
24/03/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
04:50 | 2022-03-24
24/03/2022 04:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
10:20 | 2022-03-24
24/03/2022 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:39 | 2022-03-24
بعد الادعاء على جعجع... ما هو المسار القانوني المحتمل؟
12:42 | 2022-03-24
العلاقات الثنائية بين الرئيس ميقاتي وعبد اللهيان
12:10 | 2022-03-24
المطران تابت في عيد البشارة: قدر اللبنانيين أن يعيشوا معًا
19:16 | 2022-03-24
الخليج يستشعر مخاطر ترك لبنان للإيرانيين
19:02 | 2022-03-24
جلسة تشريعية الثلاثاء
18:46 | 2022-03-24
القضاء يدخل المواجهة
فيديو
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
25/03/2022 01:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
15:00 | 2022-03-24
25/03/2022 01:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
12:00 | 2022-03-24
25/03/2022 01:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact