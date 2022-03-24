نديم الجميّل هنّأ بانتخابات الرابطة المارونية

هنّأ النائب المستقيل نديم الجميل بانتخابات الرابطة المارونية وقصد صالون كنيسة مار جرجس المارونية لهذه الغاية، متقدما بالتهنئة من الهيئة التنفيذية الجديدة للرابطة، برئاسة السفير الدكتور خليل كرم خلفا للرئيس السابق المحامي نعمة الله أبي نصر.وتمنّى الجميل للمجلس الجديد أن "يعمل يدا واحدة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان للحفاظ على الهوية الوطنية" على ما جاء في بيان لمكتب الجميل الإعلامي.