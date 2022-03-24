مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

مشاهد طوابير الذل عادت اليوم أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية والسبب هو أن مصرف لبنان أوقف العمل بمنصة صيرفة ما أدى إلى تغيير آلية صدور جدول المحروقات فرفعت بعض المحطات خراطيمها ما دفع بالمواطنين للتجمع أمام محطات أخرى.

ولسان حال الناس المقهورين يسأل: ما ذنب الناس لتكون كبش محرقة للصراع القائم بين النيابة العامة في جبل لبنان والمصرف المركزي؟ بعدما كانوا أمس كبشا للصراع بين القضاء نفسه وبعض المصارف ما أدى لحجب رواتبهم عنهم وعن أولادهم؟؟

والسؤال الأهم للراقصين فوق مصائب اللبنانيين لتسجيل بطولات شخصية وانتخابية: لماذا تصرون على دوس ما تبقى من كرامة الإنسان في لبنان؟؟؟!!!!!!!

غير أن المعركة القضائية لم تقتصر على الأهداف المصرفية بأشخاصها ومؤسساتها بل وسعت دائرة مرماها اليوم الى المواقع السياسية ومن الصف الأول إذ إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بملف أحداث الطيونة.

وترافقت كل هذه التطورات الدقيقة مع ما هو أدهى فقد نقل زوار مرجع أمني كبير عنه اليوم تخوفه من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل!

ولأن الأجواء السياسية والقضائية والاقتصادية مؤاتية عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق السوداء اليوم فتجاوز عتبة ال25000 ليرة للدولار الواحد.

في الخارج الحرب في أوكرانيا قد لا تبقى كذلك والأوروبيون يخشون ان تمتد الى عقر ديارهم والقمم الثلاث في بروكسل اليوم هي تعبير عن كبير خوفهم هذا واللافت تحذير الرئيس الفرنسي حين قال: مقبلون على أزمة غذائية عالمية غير مسبوقة.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

بين هبوط وصعود تتأرجح الأزمات سواء كانت داخلية بحتة أو ذات امتداد خارجي.

على رأس هذه الأزمات تلك الإقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية والمعيشية.

أما في المستنقع النقدي فقد هوت العملة الوطنية مرة أخرى أمام الدولار الذي تجاوز الواحد منه خمسة وعشرين ألف ليرة في السوق السوداء.

وفي سوق المحروقات لا يبدو الأمر أقل سوادا إذ ثمة أزمة ناجمة عن محاولات دولرة أسعار البنزين إلا إذا نجحت المساعي في العودة إلى الآلية المعتمدة من مصرف لبنان مع الشركات المستوردة التي كانت تسدد خمسة عشر بالمئة من فاتورتها بالدولار والباقي بالليرة على سعر منصة صيرفة.

وبين الدولرة والفرملة ثمة فوضى في هذا القطاع أقفلت في ظلها محطات وشهدت محطات أخرى طوابير سيارات لم تغب أصلا مشاهدها عن ذاكرة اللبنانيين لكن وزير الطاقة حرص اليوم على القول: لا أتوقع أزمة.

على مستوى المشهد القضائي - المصرفي الجميع بانتظار حصاد عمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية قضاة ومصرفيين علما بأن المجلس استدعى إلى جلسته المقبلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبالنسبة لشقيق الحاكم رجا سلامة فقد أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحقه وحدد جلسة للحاكم الخميس المقبل.

وفي الشأن السياسي والدبلوماسي انشغل لبنان اليوم باستقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي حط في بيروت آتيا من دمشق.

الزيارة الإيرانية تتزامن مع بداية انفراج في العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي ... إنفراج يفترض أن يكرسه اجتماع المجلس الأحد المقبل الذي يكمل ما صدر عن السعودية والكويت بهذا الخصوص ويمهد لعودة السفراء الخليجيين إلى الربوع اللبنانية.

مجمل هذه الملفات والعناوين السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والقضائية والمعيشية حطت على مائدة اللقاء الصباحي الباكر الذي عقده الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا.

وفي عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب لمقاربة جدول أعمال جلسة نيابية عامة دعا الرئيس نبيه بري الى عقدها قبل ظهر الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

من يحرك بعض القضاة في لبنان؟ وهل تحول بعض حراس هيكل العدالة إلى مجرد تابعين ومنفذين لأصحاب السلطة والقصور والمقرات؟ السؤالان مشروعان، وخصوصا بعد مسرحيات غادة عون المضحكة المبكية، وتوقيفات نقولا منصور، وادعاء فادي عقيقي المتأخر على سمير جعجع في ملف غزوة عين الرمانة. وهو ادعاء غريب في توقيته ومضمونه.

وأغرب ما فيه أنه أتى بعدما تقدم وكلاء جعجع منذ ثمانية أيام بشكوى أمام التفتيش القضائي ضد عقيقي لإرتكابه مخالفات عدة. فما كان من عقيقي إلا أن توقف عن المجيء إلى مكتبه تهربا من تبلغ دعوى الرد.

ثم ارسل من منزله ادعاءه على سمير جعجع. علما أن الملف خرج من يده نهائيا، وأصبح في عهدة قاضي التحقيق العسكري فادي صوان. فكيف يسمح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يتهرب ويهرب من تبلغ دعوى رفعت بحقه ؟ وهل يمكن القاضي أن يصبح فارا من وجه العدالة؟ وبأي حق يتعدى عقيقي على صلاحيات قاض آخر؟ وفي النتيجة والمحصلة: هل عقيقي قاض يحكم باسم الشعب اللبناني، أم باسم العهد واركانه وحاشيته ؟

استهداف جعجع رافقه استمرار الضغط على رياض سلامة من خلال توقيف شقيقه رجا وجاهيا. اللافت ان توقيف سلامة من قبل نقولا منصور جاء بناء على دعوى يحقق فيها القاضي جان طنوس ايضا ، ما يعني ان سلامة اصبح ملاحقا في القضية عينها امام قاضيين، وهو امر غير مسبوق في تاريخ القضاء، ليس في لبنان بل في العالم!

وسط هذه الفوضى القضائية غير الخلاقة لم تتمكن غادة عون من ان تبقى ساكتة او ساكنة، فاصدرت قرارا بمنع ستة مصارف من تحويل الاموال الى الخارج.

القرار يعني عمليا شل المصارف الستة نهائيا، وضرب علاقاتها بالمصارف المراسلة ، ما سيؤدي في النتيجة الى انهيار كل القطاع المصرفي في لبنان بعد اهتزاز الثقة به عالميا. معارك غادة عون لم تتوقف هنا، بل وجهت تهديدا الى الاعلام وتحديدا الى الزميل مارسيل غانم. فهل يجوز لقاض ان يهدد الاعلام والاعلاميين ؟ وهل نحن نعيش في جمهورية ديمقراطية ام في زنزانة كبيرة ؟

المعارك القضائية الثلاث، التي يخوضها "فرسان" العهد الثلاثة، تؤكد ان العهد او ما تبقى منه يلعب آخر اوراقه، وانه لم يعد امامه سوى التمترس وراء بعض القضاة الذين يدينون له بالولاء، اما لتعزيز حظوظه في الانتخابات عبر عراضات شعبوية، واما لضرب الاستحقاق من اساسه.

لذلك ايها اللبنانيون، تنبهوا الى ما يحاك في الغرف السوداء ، وكونوا جاهزين للاستحقاق الكبير. ف " التغيير بدو صوتك.. بدو صوتك.. وب 15 ايار خللي صوتكن يغير



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

سمير جعجع مدعى عليه بتهمة التسبب بالقتل والتخطيط له والتحريض عليه وفق مفوضى الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف مجزرة الطيونة. خطوة قضائية مبنية على معطيات جديدة منها شهادة رئيس نمور الاحرار – رفاق داني شمعون جورج أعرج الذي اكد تورط مسؤول امن رئيس حزب القوات بالتخطيط للعملية، فكانت خطوة في مسار يؤمل ان يوصل الى نقطة العدالة لحفظ دماء الشهداء والسلم الاهلي ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب باستقرار الوطن ..

بتهمة التلاعب بالاستقرار الاقتصادي وتبييض وتهريب الاموال ادعى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة واصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، واستدعى الحاكم الى جلسة استماع الخميس المقبل..

خبران قضائيان كانا قبلة الاحداث اليوم في بلد اغرقته كارتيلات النفط بمتاهة الطوابير امام محطات البانزين، ومنعت المازوت عن اللبنانيين في عز البرد والصقيع، ووقفت مع المصارف ومصرف لبنان في توزيع للادوار لادارة البلد بطريقة الابتزاز لانقاذ انفسهم وحاكم المال من مقصلة القضاء.

وفيما البلد مصاب بالعتمة الكهربائية والغذائية والسياسية بفعل حصار اميركا واتباعها، أتبع وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان الدلالة السياسية لزيارته الى لبنان بالاعلان عن تجديد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعروضها التي قدمتها للرئيس نجيب ميقاتي في ميونخ، مجددا استعداد طهران لبناء معملين للكهرباء، كل واحد بقدرة الف ميغاواط ، فضلا عن تعزيز كل مجالات التعاون الإنمائية والاقتصادية..

اما الغارقون في مستنقعات المجاملات السياسية ومداراة الاميركي واتباعه، فلا يزالون يترجون واشنطن السماح لهم باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن لتامين سويعات كهربائية ما زالت مستحيلة بفعل التعنت الاميركي..

اما خطوط التوتر العالي الاميركية الروسية فقد وصلت الى ذروة شراراتها على الساحة الاوكرانية، وبعد استنفاد كل العقوبات الممكنة ضد موسكو بدأت مرحلة عض الاصابع، واول المتأوهين اليوم كان الشعب الاسباني الذي خرج في تظاهرات ضد العقوبات الاوروبية والاميركية على روسيا، والتي تدفع ثمنها الشعوب الاوروبية قبل الحكومة الروسية ..



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

بجملة من الشائعات، وبحملة سياسية وإعلامية مدروسة تهدف إلى الضغط على القضاء، استبقت جلسة التحقيق مع شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة أمام القاضي نقولا منصور اليوم. غير أن قرار القضاء أتى مخيبا لآمال القائمين بالحملة، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مذكرة توقيف وجاهية في حق رجا سلامة في دعوى النيابة العامة ضده بالتدخل بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، محددا الخميس المقبل موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان هذه المرة، كمدعى عليه في القضية نفسها، أي بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، علما أن اللبنانيين، في هذا الملف أو سواه، لا يطلبون انتقاما ولا يقبلون ظلما، بل يسعون فقط الى العدالة، من دون أحكام مسبقة، وبناء على قاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت الإدانة…..

وفي موازاة مفاجأة القاضي منصور لمن توقع تخلية سبيل رجا سلامة، فاجأ القاضي فادي عقيقي اللبنانيين جميعا، بالادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة، معللا السبب ببروز معطيات جديدة في الملف.

وبعيد انتشار الخبر، وقبل أن يكلف البعض نفسه عناء التأكد من المعطيات، أطلقوا العنان لحملة أخرى مسعورة ضد القضاء، الذي يطالبون باحترامه قولا، ومن خلال الشعارات التي تملأ اللوحات الإعلانية، فيما يهاجمونه فعلا، ويرفضون المثول أمامه، هذا إذا كانت القضية لا تؤذي خصومهم في السياسة، أو لا تصب في مصلحتهم هم السياسية.

لكن بعيدا من الشأن القضائي، مفاجأة ثالثة سجلتها الأوساط المراقبة في الساعات الماضية. إذ بعد إقدام التيار الوطني الحر على الدعوة الى مناظرة علنية في ملف الكهرباء في خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة اللبنانية، ومع انتهاء المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة، تبين أن غالبية المدعوين تهربوا من المشاركة، علما أن معلومات ال أو.تي.في. تؤكد أن الجهة الداعية إلى المناظرة، اي التيار الوطني الحر، ستجري في الساعات المقبلة تقييما للمسار، لوضع اللمسات الأخيرة على المناظرة القائمة بمن حضر، في مركز "لقاء" في الربوة، يوم الحادي والثلاثين من آذار الجاري.

لكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، ولأننا على مسافة اثنين وخمسين يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون. مشاهد طوابير الذل عادت اليوم أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية والسبب هو أن مصرف لبنان أوقف العمل بمنصة صيرفة ما أدى إلى تغيير آلية صدور جدول المحروقات فرفعت بعض المحطات خراطيمها ما دفع بالمواطنين للتجمع أمام محطات أخرى.ولسان حال الناس المقهورين يسأل: ما ذنب الناس لتكون كبش محرقة للصراع القائم بين النيابة العامة في جبل لبنان والمصرف المركزي؟ بعدما كانوا أمس كبشا للصراع بين القضاء نفسه وبعض المصارف ما أدى لحجب رواتبهم عنهم وعن أولادهم؟؟والسؤال الأهم للراقصين فوق مصائب اللبنانيين لتسجيل بطولات شخصية وانتخابية: لماذا تصرون على دوس ما تبقى من كرامة الإنسان في لبنان؟؟؟!!!!!!!غير أن المعركة القضائية لم تقتصر على الأهداف المصرفية بأشخاصها ومؤسساتها بل وسعت دائرة مرماها اليوم الى المواقع السياسية ومن الصف الأول إذ إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بملف أحداث الطيونة.وترافقت كل هذه التطورات الدقيقة مع ما هو أدهى فقد نقل زوار مرجع أمني كبير عنه اليوم تخوفه من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل!ولأن الأجواء السياسية والقضائية والاقتصادية مؤاتية عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق السوداء اليوم فتجاوز عتبة ال25000 ليرة للدولار الواحد.في الخارج الحرب في أوكرانيا قد لا تبقى كذلك والأوروبيون يخشون ان تمتد الى عقر ديارهم والقمم الثلاث في بروكسل اليوم هي تعبير عن كبير خوفهم هذا واللافت تحذير الرئيس الفرنسي حين قال: مقبلون على أزمة غذائية عالمية غير مسبوقة.بين هبوط وصعود تتأرجح الأزمات سواء كانت داخلية بحتة أو ذات امتداد خارجي.على رأس هذه الأزمات تلك الإقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية والمعيشية.أما في المستنقع النقدي فقد هوت العملة الوطنية مرة أخرى أمام الدولار الذي تجاوز الواحد منه خمسة وعشرين ألف ليرة في السوق السوداء.وفي سوق المحروقات لا يبدو الأمر أقل سوادا إذ ثمة أزمة ناجمة عن محاولات دولرة أسعار البنزين إلا إذا نجحت المساعي في العودة إلى الآلية المعتمدة من مصرف لبنان مع الشركات المستوردة التي كانت تسدد خمسة عشر بالمئة من فاتورتها بالدولار والباقي بالليرة على سعر منصة صيرفة.وبين الدولرة والفرملة ثمة فوضى في هذا القطاع أقفلت في ظلها محطات وشهدت محطات أخرى طوابير سيارات لم تغب أصلا مشاهدها عن ذاكرة اللبنانيين لكن وزير الطاقة حرص اليوم على القول: لا أتوقع أزمة.على مستوى المشهد القضائي - المصرفي الجميع بانتظار حصاد عمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية قضاة ومصرفيين علما بأن المجلس استدعى إلى جلسته المقبلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وبالنسبة لشقيق الحاكم رجا سلامة فقد أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحقه وحدد جلسة للحاكم الخميس المقبل.وفي الشأن السياسي والدبلوماسي انشغل لبنان اليوم باستقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي حط في بيروت آتيا من دمشق.الزيارة الإيرانية تتزامن مع بداية انفراج في العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي ... إنفراج يفترض أن يكرسه اجتماع المجلس الأحد المقبل الذي يكمل ما صدر عن السعودية والكويت بهذا الخصوص ويمهد لعودة السفراء الخليجيين إلى الربوع اللبنانية.مجمل هذه الملفات والعناوين السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والقضائية والمعيشية حطت على مائدة اللقاء الصباحي الباكر الذي عقده الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا.وفي عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب لمقاربة جدول أعمال جلسة نيابية عامة دعا الرئيس نبيه بري الى عقدها قبل ظهر الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو.من يحرك بعض القضاة في لبنان؟ وهل تحول بعض حراس هيكل العدالة إلى مجرد تابعين ومنفذين لأصحاب السلطة والقصور والمقرات؟ السؤالان مشروعان، وخصوصا بعد مسرحيات غادة عون المضحكة المبكية، وتوقيفات نقولا منصور، وادعاء فادي عقيقي المتأخر على سمير جعجع في ملف غزوة عين الرمانة. وهو ادعاء غريب في توقيته ومضمونه.وأغرب ما فيه أنه أتى بعدما تقدم وكلاء جعجع منذ ثمانية أيام بشكوى أمام التفتيش القضائي ضد عقيقي لإرتكابه مخالفات عدة. فما كان من عقيقي إلا أن توقف عن المجيء إلى مكتبه تهربا من تبلغ دعوى الرد.ثم ارسل من منزله ادعاءه على سمير جعجع. علما أن الملف خرج من يده نهائيا، وأصبح في عهدة قاضي التحقيق العسكري فادي صوان. فكيف يسمح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يتهرب ويهرب من تبلغ دعوى رفعت بحقه ؟ وهل يمكن القاضي أن يصبح فارا من وجه العدالة؟ وبأي حق يتعدى عقيقي على صلاحيات قاض آخر؟ وفي النتيجة والمحصلة: هل عقيقي قاض يحكم باسم الشعب اللبناني، أم باسم العهد واركانه وحاشيته ؟استهداف جعجع رافقه استمرار الضغط على رياض سلامة من خلال توقيف شقيقه رجا وجاهيا. اللافت ان توقيف سلامة من قبل نقولا منصور جاء بناء على دعوى يحقق فيها القاضي جان طنوس ايضا ، ما يعني ان سلامة اصبح ملاحقا في القضية عينها امام قاضيين، وهو امر غير مسبوق في تاريخ القضاء، ليس في لبنان بل في العالم!وسط هذه الفوضى القضائية غير الخلاقة لم تتمكن غادة عون من ان تبقى ساكتة او ساكنة، فاصدرت قرارا بمنع ستة مصارف من تحويل الاموال الى الخارج.القرار يعني عمليا شل المصارف الستة نهائيا، وضرب علاقاتها بالمصارف المراسلة ، ما سيؤدي في النتيجة الى انهيار كل القطاع المصرفي في لبنان بعد اهتزاز الثقة به عالميا. معارك غادة عون لم تتوقف هنا، بل وجهت تهديدا الى الاعلام وتحديدا الى الزميل مارسيل غانم. فهل يجوز لقاض ان يهدد الاعلام والاعلاميين ؟ وهل نحن نعيش في جمهورية ديمقراطية ام في زنزانة كبيرة ؟المعارك القضائية الثلاث، التي يخوضها "فرسان" العهد الثلاثة، تؤكد ان العهد او ما تبقى منه يلعب آخر اوراقه، وانه لم يعد امامه سوى التمترس وراء بعض القضاة الذين يدينون له بالولاء، اما لتعزيز حظوظه في الانتخابات عبر عراضات شعبوية، واما لضرب الاستحقاق من اساسه.لذلك ايها اللبنانيون، تنبهوا الى ما يحاك في الغرف السوداء ، وكونوا جاهزين للاستحقاق الكبير. ف " التغيير بدو صوتك.. بدو صوتك.. وب 15 ايار خللي صوتكن يغيرسمير جعجع مدعى عليه بتهمة التسبب بالقتل والتخطيط له والتحريض عليه وفق مفوضى الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف مجزرة الطيونة. خطوة قضائية مبنية على معطيات جديدة منها شهادة رئيس نمور الاحرار – رفاق داني شمعون جورج أعرج الذي اكد تورط مسؤول امن رئيس حزب القوات بالتخطيط للعملية، فكانت خطوة في مسار يؤمل ان يوصل الى نقطة العدالة لحفظ دماء الشهداء والسلم الاهلي ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب باستقرار الوطن ..بتهمة التلاعب بالاستقرار الاقتصادي وتبييض وتهريب الاموال ادعى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة واصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، واستدعى الحاكم الى جلسة استماع الخميس المقبل..خبران قضائيان كانا قبلة الاحداث اليوم في بلد اغرقته كارتيلات النفط بمتاهة الطوابير امام محطات البانزين، ومنعت المازوت عن اللبنانيين في عز البرد والصقيع، ووقفت مع المصارف ومصرف لبنان في توزيع للادوار لادارة البلد بطريقة الابتزاز لانقاذ انفسهم وحاكم المال من مقصلة القضاء.وفيما البلد مصاب بالعتمة الكهربائية والغذائية والسياسية بفعل حصار اميركا واتباعها، أتبع وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان الدلالة السياسية لزيارته الى لبنان بالاعلان عن تجديد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعروضها التي قدمتها للرئيس نجيب ميقاتي في ميونخ، مجددا استعداد طهران لبناء معملين للكهرباء، كل واحد بقدرة الف ميغاواط ، فضلا عن تعزيز كل مجالات التعاون الإنمائية والاقتصادية..اما الغارقون في مستنقعات المجاملات السياسية ومداراة الاميركي واتباعه، فلا يزالون يترجون واشنطن السماح لهم باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن لتامين سويعات كهربائية ما زالت مستحيلة بفعل التعنت الاميركي..اما خطوط التوتر العالي الاميركية الروسية فقد وصلت الى ذروة شراراتها على الساحة الاوكرانية، وبعد استنفاد كل العقوبات الممكنة ضد موسكو بدأت مرحلة عض الاصابع، واول المتأوهين اليوم كان الشعب الاسباني الذي خرج في تظاهرات ضد العقوبات الاوروبية والاميركية على روسيا، والتي تدفع ثمنها الشعوب الاوروبية قبل الحكومة الروسية ..بجملة من الشائعات، وبحملة سياسية وإعلامية مدروسة تهدف إلى الضغط على القضاء، استبقت جلسة التحقيق مع شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة أمام القاضي نقولا منصور اليوم. غير أن قرار القضاء أتى مخيبا لآمال القائمين بالحملة، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مذكرة توقيف وجاهية في حق رجا سلامة في دعوى النيابة العامة ضده بالتدخل بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، محددا الخميس المقبل موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان هذه المرة، كمدعى عليه في القضية نفسها، أي بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، علما أن اللبنانيين، في هذا الملف أو سواه، لا يطلبون انتقاما ولا يقبلون ظلما، بل يسعون فقط الى العدالة، من دون أحكام مسبقة، وبناء على قاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت الإدانة…..وفي موازاة مفاجأة القاضي منصور لمن توقع تخلية سبيل رجا سلامة، فاجأ القاضي فادي عقيقي اللبنانيين جميعا، بالادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة، معللا السبب ببروز معطيات جديدة في الملف.وبعيد انتشار الخبر، وقبل أن يكلف البعض نفسه عناء التأكد من المعطيات، أطلقوا العنان لحملة أخرى مسعورة ضد القضاء، الذي يطالبون باحترامه قولا، ومن خلال الشعارات التي تملأ اللوحات الإعلانية، فيما يهاجمونه فعلا، ويرفضون المثول أمامه، هذا إذا كانت القضية لا تؤذي خصومهم في السياسة، أو لا تصب في مصلحتهم هم السياسية.لكن بعيدا من الشأن القضائي، مفاجأة ثالثة سجلتها الأوساط المراقبة في الساعات الماضية. إذ بعد إقدام التيار الوطني الحر على الدعوة الى مناظرة علنية في ملف الكهرباء في خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة اللبنانية، ومع انتهاء المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة، تبين أن غالبية المدعوين تهربوا من المشاركة، علما أن معلومات ال أو.تي.في. تؤكد أن الجهة الداعية إلى المناظرة، اي التيار الوطني الحر، ستجري في الساعات المقبلة تقييما للمسار، لوضع اللمسات الأخيرة على المناظرة القائمة بمن حضر، في مركز "لقاء" في الربوة، يوم الحادي والثلاثين من آذار الجاري.لكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، ولأننا على مسافة اثنين وخمسين يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

فادي عقيقي، نقولا منصور، غادة عون ... ثلاثة قضاة في واجهة الاحداث اليوم.

القاضي فادي عقيقي ادعى اليوم على الدكتور سمير جعجع على خلفية أحداث الطيونة.

القوات ذكرت في بيان لها أنها تقدمت امام التفتيش القضائي بشكوى في وجه القاضي عقيقي وطلبوا رده للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ، وصرف مرافقيه وكاتبته. وقام، ومن منزله، وبشكل غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ 223 بحق الدكتور سمير جعجع .

القوات رأت في أداء عقيقي تدمير ممنهج للقضاء.

قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور انهى استجواب رجا سلامة واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه واستدعى الحاكم إلى جلسة تعقد في 31 آذار الجاري.

قرار التوقيف جاء بعد ساعتين تقريبا من البلبلة: أوقفه ام افرج عنه ؟ وبعدا ساعتين من البلبلة ، أعلن القرار: توقيف وجاهي.

القاضية غادة عون أصدرت قرارا قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف: عودة، بيروت، الاعتماد المصرفي، med ، SGBL، BLOM.

هل من جامع مشترك بين قرارات القضاة الثلاثة؟

هناك جامع في التوقي ، إذ إنها صدرت في يوم واحد وبساعات متقاربة.

في الأبعاد والخلفيات ، الامر بحاجة إلى تدقيق، إذ ما من شيء صدفة في لبنان، والسوابق تؤكد ذلك، فهل هناك معركة سياسية في الأفق, أحد اسلحتها القضاء؟

الذين يدافعون عن القضاء اليوم، لم يوفروا وسيلة ليحاربوا فيها المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار.

بين ما حصل اليوم بالنسبة إلى القضاة الثلاثة: عقيقي ومنصور وعون, وبين ما حصل مع القاضي بيطار بالأمس, هل القضاء بخير؟ هل هذا هو القضاء الذي سيشرف على الإنتخابات النيابية؟ وفي الأساس، هل هذه هي الاجواء التي تهيئ للإنتخابات؟ هل بدأ التشكيك؟ هل هذا هو الهدف؟ أسئلة كثيرة تطرح في الكواليس، ويبدو ان هناك مايسترو واحد يحرك كل هذه الأجواء، وليس صعبا على الإطلاق كشفه.

في غضون ذلك، وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في بيروت في زيارة تستمر حتى يوم غد وتتضمن لقاء الرئيس ميشال عون والرئيس بري والرئيس ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، إضافة الى لقاءات مع شخصيات سياسية وحزبية.

رياضيا ، سقطت مقولة " شعب واحد في بلدين " لتحل محلها " ملعب واحد لجمهورين" حيث وقع إشكال كبير بين الجمهور اللبناني والجمهور السوري في ملعب رفيق الحريري في صيدا في مباراة المرحلة قبل الاخيرة من تصفيات المجموعة الاسيوية الاولى المؤهلة لمونديال قطر.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

وفقا لجدول تركيب الأسعار السياسية والقضائية والمصرفية فإن طائرة رئيس الحكومة تقلع الى قطر غدا مزامنا الرحلة مع عيد البشارة.. وكل رجاء نجيب ميقاتي أن يدخل عليه الملاك جبرائيل ليبشره بامتلاء النعمة من ثمار شجرة خليجية لقاء رئيس الحكومة وأمير قطر تواكبه أيضا أجواء عبور من دول الخليج إلى لبنان وإن بقطرات محددة فيما يشق العرب البوابة اللبنانية من محاريث زراعية وحضور للمقاولين في انتظار القرارات الاوسع في اجتماع الرياض الاسبوع المقبل.

وبطيران ميقاتي إلى الدوحة يتوقف جدول التركيب القضائي السياسي وتصارع السوق أزمة المشتقات النفطية المشتقة في أبعادها من أزمة منصة صيرفة ودولارات المصرف المركزي ومن اليوم حتى بداية الأسبوع لن يستجد طارئ إيجابي على المعضلة النفطية إلا عبر الاتصالات على أن يعاود مجلس الوزراء جلسته في السرايا، يحضر إلى الجلسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كمستمع يوم الأربعاء..

ويطلب يوم الخميس للتحقيق معه لدى القاضي نقولا منصور موعدان مريبان تحت سقف سياسي أمني واحد.. فالمطلوب.. أمام جلستين خيالتين لاسيما أن استدعاء السرايا يبطل مفعول تحقيق بعبدا.. لاسيما أن في القصر الحكومي حراسا وقوى امن مولجة تنفيذ بلاغات البحث والتحري هذه الإشكالية أخذت جدلا في دوائر السرايا ولا يعرف ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء ستصر على استضافة الحاكم كشاهد أما شقيقه رجا فقد أعيد موقوفا إلى نظارة قصر العدل بذكاء اللعب على الوقت فقد رهن القاضي منصور شقيق الحاكم في انتظار احضاره مستدات تثبت أن ثروته هي من أمواله الخاصة وبينما بدأ المحامون إعداد المستندات المطلوبة لترك رجا سلامة كان الوقت يلعب لمصلحة التوقيف لكون يوم غد عطلة رسمية وحتى الاثنين فإن لا شيء سيتحرك في هذا الملف..

وقد اضافت اليه القاضية غادة عون قرار رهن آخر يمنع عددا من المصارف نقل وتحويل أموال خارج لبنان ووفق معلومات الجديد، سيجري صباح الاثنين المقبل تقديم طلب بالرجوع عن القرار لعدم قانونيته وخلوه من الارتكاز على أي سند قانوني ومرتكزا على معلومات جديدة أضيفت الى ملف الطيونة ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهو ما عدته القوات تدميرا ممنهجا للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابة لبعض الأطراف السياسية، وخصوصا حزب الله والتيار الوطني الحر ولن يضير القوات ادعاء آخر يسقط في صندوقتها الانتخابية ويعزز الحواصل والكسور.. وهي التي لم تتأثر بكل الاتهامات المنسوبة إلى حكيمها عبر تاريخ الحرب الأهلية.. لا بل عاد سمير جعجع وترشح للانتخابات الرئاسية ستا وأربعين مرة متتالية وسيستمر طرفا النزاع الانتخابي، سواء حزب الله أو القوات، في سن السيوف للمعركة لكن اللافت أن المطالبين بتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني لم يطلقوا بعد المواقف الرافضة لزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رسميا إلى بيروت وقد وصل عبد اللهيان على جناح الميغاواط المثير للعتمة اللبنانية مجددا تقديمات طهران في مجال العطاءات الكهربائية وعلى شبكة لبنانية كهربائية متفجرة في الزوق..

كذبت شركة كهرباء لبنان وزير الداخلية بسام مولوي وردت عليه في بيان مفصل وعلمي: "المواد الكيميائية منتهية الصلاحية في معمل الذوق غير قابلة للاشتعال أو الانفجار".. ولسان حالها في الباطن يقول: فتشوا عن سبب آخر لإلغاء الانتخابات أو الاستثمار بها.



