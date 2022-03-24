لبنان

في عكار... الرصاص الطائش اخترق سيارته والعناية الإلهية أنقذته

Lebanon 24
24-03-2022 | 16:07
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أفادت مندوبة لبنان 24" عن نجاة أحد المواطنين من رصاصة طائشة بعدما تضررت سيارته بالكامل في بلدة بيت ملّات - عكار، وذلك اثناء عملية إطلاق النار بالهواء في بلدة بينو خلال تشييع أحد الاشخاص.
 
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بيت ملّات

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