في عكار... الرصاص الطائش اخترق سيارته والعناية الإلهية أنقذته

أفادت مندوبة لبنان 24" عن نجاة أحد المواطنين من رصاصة طائشة بعدما تضررت سيارته بالكامل في بلدة بيت ملّات - عكار، وذلك اثناء عملية إطلاق النار بالهواء في بلدة بينو خلال تشييع أحد الاشخاص.