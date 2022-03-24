المكتب الإعلامي للمرشح وليم جبران طوق: لا يزال خارج أي تحالفات

أكد المكتب الإعلامي للمرشح وليم جبران طوق أن الأخير "لم يحسم حتى اللحظة خياراته الانتخابية ولا يزال خارج اي تحالفات مع اي فريق في دائرة الشمال الثالثة لكنه في صدد الاعلان عن وثيقته السياسية التي ستقطع الطريق حملات تضعه على خطوط احزاب وتيارات بعيدة كل البعد عن شبكة بشري الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الكلام عن محاولات يبذلها حزب الله لتوحيد التيار الوطني الحر وتيار المردة خلف وليم طوق لاختراق لائحة القوات اللبنانية في قضاء بشري هو من خيال صانعيه".