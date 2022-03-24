لبنان

مصادر "الثنائي" لا ترى في زيارة اللهيان التفافاً على المبادرات الخليجية

Lebanon 24
24-03-2022 | 18:00
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لفتت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية إلى أنه "ليس بين لبنان الدولة وإيران ملفات تعاون ثنائي ما يوجب التركيز على لقائه بالرئيس ميشال عون الذي سيكون بروتوكوليا، عدا ما يربط طهران بالثنائي الشيعي".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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