9
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مصادر "الثنائي" لا ترى في زيارة اللهيان التفافاً على المبادرات الخليجية
Lebanon 24
24-03-2022
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية إلى أنه "ليس بين لبنان الدولة وإيران ملفات تعاون ثنائي ما يوجب التركيز على لقائه بالرئيس ميشال عون الذي سيكون بروتوكوليا، عدا ما يربط طهران بالثنائي الشيعي".
(الأنباء الكويتية)
المصدر:
الانباء الكويتية
مواضيع ذات صلة
ممثلو الاساتذة في مجلس اللبنانية: سياسة الإهمال واللامبالاة للسلطة بحق الجامعة لا يزيدها إلا أزمات
Lebanon 24
ممثلو الاساتذة في مجلس اللبنانية: سياسة الإهمال واللامبالاة للسلطة بحق الجامعة لا يزيدها إلا أزمات
25/03/2022 01:48:16
25/03/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام وزارة الاقتصاد: ننسق مع وزارة الطاقة في سياسة التتبع وسنكشف اليوم على كمية المحروقات الموجودة في المخازن وفي كل ازمة يظهر في لبنان تجار ازمات (الجديد)
Lebanon 24
مدير عام وزارة الاقتصاد: ننسق مع وزارة الطاقة في سياسة التتبع وسنكشف اليوم على كمية المحروقات الموجودة في المخازن وفي كل ازمة يظهر في لبنان تجار ازمات (الجديد)
25/03/2022 01:48:16
25/03/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيرم لـ"صوت لبنان": بيان "الخارجية" ليس بيان الحكومة لانه لم يصدر عنها ولا عن تشاور بل صدر فجأة وبطريقة غير مبررة ومنطقية فضلا عن انه لا يتبع سياسة النأي بالنفس
Lebanon 24
بيرم لـ"صوت لبنان": بيان "الخارجية" ليس بيان الحكومة لانه لم يصدر عنها ولا عن تشاور بل صدر فجأة وبطريقة غير مبررة ومنطقية فضلا عن انه لا يتبع سياسة النأي بالنفس
25/03/2022 01:48:16
25/03/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا لبنانياً: الانقسام تجاه السياسة الغربية
Lebanon 24
أوكرانيا لبنانياً: الانقسام تجاه السياسة الغربية
25/03/2022 01:48:16
25/03/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسة
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
Lebanon 24
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
05:52 | 2022-03-24
24/03/2022 05:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
08:28 | 2022-03-24
24/03/2022 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
01:35 | 2022-03-24
24/03/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
04:50 | 2022-03-24
24/03/2022 04:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
10:20 | 2022-03-24
24/03/2022 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:39 | 2022-03-24
بعد الادعاء على جعجع... ما هو المسار القانوني المحتمل؟
12:42 | 2022-03-24
العلاقات الثنائية بين الرئيس ميقاتي وعبد اللهيان
12:10 | 2022-03-24
المطران تابت في عيد البشارة: قدر اللبنانيين أن يعيشوا معًا
19:16 | 2022-03-24
الخليج يستشعر مخاطر ترك لبنان للإيرانيين
19:02 | 2022-03-24
جلسة تشريعية الثلاثاء
18:46 | 2022-03-24
القضاء يدخل المواجهة
فيديو
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
25/03/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
15:00 | 2022-03-24
25/03/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
12:00 | 2022-03-24
25/03/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact