لبنان

سلام: صندوق النقد الدولي متفائل بالاتفاق أكثر منّا

Lebanon 24
24-03-2022 | 17:21
A-
A+
Doc-P-934949-637837615427246245.jpg
Doc-P-934949-637837615427246245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر وزير الإقتصاد والتجارة، أمين سلام، أنّ "مسؤولية وزارة الاقتصاد، مسؤولية الناس والبلد"، لافتًا ردًا على سؤال حول تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة، إلى أنه "طبعًا أتحمل المسؤولية، لكن يجب أن أنجح أولًا في مهامي، وبعد نجاحي يمكنني أن أتحمل مسؤولية أي منصب".
 
وأشار في حديث لقناة "MTV"، إلى أنّ "الفراغ السني، عاجز عن أن يملأه شخص واحد، ومشكلة البلد، بأنّه كان هناك اتكال على قيادة واجدة، وحديثي ليس فقط عن الطائفة السنيّة، ويجب أن يكون هناك عدّة قيادات"، معتبرًا "انني استلمت الوزارة بعمر ضيّق، ولم أنوي أن استلمها لأبد طاقمها".
 
واعتبر سلام أنّ "موضوع توزيع الطحين والقمح، يستحيل ان تلاحقها بأدق تفاصيلها"، موضحًا أنّ "لا شكّ أنّ كان هناك فوضى عارمة، وطلبت أن لا يتم توزيع جداول للأفران، قبل أن أطلع عليها".


وأعلن أنّه "بكل أمانة، صندوق النقد متفائل بالاتفاق أكثر منّا"، مشيرًا إلى أنّه "أخذ قرار لأن المجتمع الدولي يريد أنّ يساعد لبنان، وأنه يمكن مساعدة لبنان لكن يريدون قرار داخلي"، لافتًا إلى أنّ "صندوق النقد نظر إلى الحكومة، بأنها ستعمل على حل مع صندوق النقد"، مشيرًا إلى أنّ "صندوق النقد الدولي ينتظر قانون الكابيتول كنترول، وموازنة العام 2022".


وكشف سلام "أنني أعمل مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، لفتح سوق الخضار الشعبي قبل شهر رمضان، في طرابلس وبيروت".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-24
12:42 | 2022-03-24
12:10 | 2022-03-24
19:16 | 2022-03-24
19:02 | 2022-03-24
18:46 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website