لبنان

مفاجآت قد ترتدّ سلباً على لبنان

Lebanon 24
24-03-2022 | 18:00
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خلافاً للتطمينات "الإيجابية" التي حملها وزير زائر لفريقه، فإن معلومات أخرى تتحدث عن مفاجآت، قد ترتد سلباً على لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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