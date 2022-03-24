14
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير خارجية ايران في بيروت بعد دمشق: تشاور وابداء الاستعداد للمساعدة كهربائيا
Lebanon 24
24-03-2022
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ امس وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد اللهيان زيارته لبيروت بعد زيارة مماثلة لدمشق، في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها علاقات لبنان بدول مجلس التعاون الخليجي،
وجال الوزير الايراني على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب على ان يلتقي اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "البناء" ان زيارة عبد اللهيان إلى سورية فلبنان تأتي أولاً قبل التوقيع على الاتفاق النووي، خاصة أن المفاوضات في فيينا تتقدم، مشيرة إلى أن إيران تدعم لبنان وبالتالي تأمل أن تنعكس المناخات الإيجابية في المنطقة على عليه، معتبرة أنها تأتي في ظل الانفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية والمفاوضات الإيرانية السعودية. وفي سياق تقول اوساط مقربة من الإيرانيين لـ "البناء" إن طهران لا تزال مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للبنان في قطاع الكهرباء وحاجات من معامل حرارية ومن المحروقات من دون اية شروط مسبقة، وهي تنتظر موقف لبنان الرسمي من هذا الأمر، فهي تمد يدها للمساعدة دوما وستبقى.
ولفتت اوساط دبلوماسية لـ"الديار" الى ان زيارة عبداللهيان الى دمشق وبيروت بمثابة "انزال" دبلوماسي وهي تحمل في طياتها اهمية كبيرة لجهة توقيتها الذي يسبق "الامتار الاخيرة" قبل العودة الى الاتفاق النووي الذي يعمل حلفاء واشنطن في المنطقة "بيأس" شديد لعرقلة مساره، ولكن دون جدوى حتى الان بسبب اصرار الادارة الاميركية في واشنطن على المضي قدما في اقفال هذا الملف بما يتناسب مع "الشروط" الايرانية.
ووفقا للمعلومات، يحمل رئيس الدبلوماسية الايرانية "تطمينات" للحلفاء في بيروت حيال الموقف الايراني الراهن على «طاولة» التفاوض في "فيينا" والذي اصبح اقوى عقب الحرب الروسية في اوكرانيا،حيث لا تنازلات في الاقليم ولا "بيع ولا شراء" في اي ملف في المنطقة، واي اتفاق سيوقع سيكون ضمن الخطوط "الحمراء" الايرانية، اي لا بحث في ملف الصواريخ الباليستية، او الدور الاقليمي لطهران.
تابع
الأكثر قراءة
بعد 11 عاما وبكلمات مؤثرة... منى صليبا: وداعا "أم تي في" (فيديو)
Lebanon 24
بعد 11 عاما وبكلمات مؤثرة... منى صليبا: وداعا "أم تي في" (فيديو)
14:58 | 2022-03-24
24/03/2022 02:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
10:20 | 2022-03-24
24/03/2022 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهز بلدة أنصار تودي بحياة فتاة... ومصير مجهول لوالدتها وشقيقتيها
Lebanon 24
جريمة تهز بلدة أنصار تودي بحياة فتاة... ومصير مجهول لوالدتها وشقيقتيها
14:50 | 2022-03-24
24/03/2022 02:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
02:15 | 2022-03-25
25/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلج والبرد يغطيان لبنان.. إلى متى ستستمرّ الموجة القطبيّة؟
Lebanon 24
الثلج والبرد يغطيان لبنان.. إلى متى ستستمرّ الموجة القطبيّة؟
01:10 | 2022-03-25
25/03/2022 01:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2022-03-25
أبي المنى: ليكن عيد البشارة حافزا للتلاقي
09:22 | 2022-03-25
أي لائحة قرّر تيار "المستقبل" دعمها في انتخابات نقابة مهندسي الشمال؟
09:05 | 2022-03-25
لقاء حواري وطني حول التمويل المناخي... اليكم التفاصيل
08:47 | 2022-03-25
قبيسي: الانتخابات مواجهة حقيقية بوجه الاعداء
08:29 | 2022-03-25
المكاري: اتفاق مع السفارة الفرنسية لأرشفة بيانات تلفزيون لبنان والإذاعة
08:21 | 2022-03-25
قام بتصوير مركز عسكري... وهذا ما ضبطه الجيش داخل منزله في دوحة عرمون
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
09:00 | 2022-03-25
25/03/2022 15:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
06:00 | 2022-03-25
25/03/2022 15:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
25/03/2022 15:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact