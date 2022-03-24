مرافقون لعون: الفاتيكان تحدث عن حزب الله وليس الرئيس

قال مرافقون لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى الفاتيكان ل" الاخبار" إن محاضر المحادثات الرسمية تشير بشكل غير قابل للنقض إلى أن وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر هو من أثار ملفي النازحين السوريين وحزب الله، وهو من كرر أن الحزب هو حزب لبناني ولا يجوز التعامل معه بطريقة مختلفة، وأنه يجب على المجتمع الدولي المساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ومساعدتهم. أما عن التباين في المعلومات حول زيارة البابا إلى لبنان، فأوضح المرافقون أن اللقاء كان منفرداً بين البابا وعون الذي قال لمرافقيه إن البابا أبلغه نيته زيارة منطقة الشرق الأوسط وإنه ينوي أن يشمل لبنان بالزيارة، ولكن ليست لديه مواعيد محددة.