بيان حازم من عائلة آل "فياض" حول جريمة قتل أم وبناتها في أنصار!

أصدرت عائلة آل "فياض" بياناً حول جريمة قتل أنصار لأم وبناتها الثلاثة، جاء فيه:"إن آل فياض يرفضون رفضاً قاطعاً ما قام به المدعو "حسين جميل عباس فياض" ولا يمت للعائلة بصلة، وأننا نتبرأ منه الى قيام الساعة حول جريمته النكراء التي قام بها.ونتمى من القضاء العادل انزال اشد العقوبات بحقه وبحق اللذين تعاونوا معه واعدامهم بساحة انصار ليكونوا عبرة الى غيرهم".