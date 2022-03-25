مجهول أطلق النار على محطة للمحروقات في القبة.. هذه هي الأضرار

اقدم ملثم على اطلاق النار بإتجاه محطة محروقات "الزهراء" في منطقة القبة شارع الارز في طرابلس، ليفر بعدها الى جهه مجهولة، والاضرار مادية، وفق مندوبة "لبنان 24".



فيما يسمع بين الحين والآخر صوت رصاص متقطع في منطقة القبة والجوار دون معرفة الاسباب.