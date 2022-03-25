لبنان

سالكة او مقطوعة؟ اليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

Lebanon 24
25-03-2022 | 00:49
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أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي: 

- عيناتا - الارز.
- كفردبيان - حدث بعلبك.
- المنيطرة - حدث بعلبك.
- العاقورة - حدث بعلبك.
- القموعة - القبيات.
- مشمش - الهرمل. 
- معاصر الشوف - كفريا.
- تنورين - حدث الجبة.
- تنورين - اللقلوق.

كما أفيد بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية، وطريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي.
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