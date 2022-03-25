سالكة او مقطوعة؟ اليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي:- عيناتا - الارز.- كفردبيان - حدث بعلبك.- المنيطرة - حدث بعلبك.- العاقورة - حدث بعلبك.- القموعة - القبيات.- مشمش - الهرمل.- معاصر الشوف - كفريا.- تنورين - حدث الجبة.- تنورين - اللقلوق.كما أفيد بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية، وطريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي.