الثلج والبرد يغطيان لبنان.. إلى متى ستستمرّ الموجة القطبيّة؟

بعد أن غطّت شمال مصر وفلسطين لأيام معدودة، انحرفت الموجة القطبية مؤخراً باتجاه جنوب لبنان والبقاع الغربي بسبب اتجاه الرياح الغربية، الأمر الذي أدى إلى تساقط الثلوج في المناطق المذكورة لتلامس الـ700 و800 متراً.

ووفقاً للأب إيلي خنيصر، المتخصص بشؤون الأحوال الجويّة، فإنّه "خلال ساعات الليل الماضية، انقلبت الرياح إلى شمالية - غربية لتؤثر على المناطق الشمالية والمتوسطة في لبنان"، وأضاف: "الأمر هذا يساهم في تساقط الثلوج على الجبال الغربية والبقاع الشمالي، علماً أن الرطوبة قائمة بين 900 و 1000 متر، وتكون التراكمات ملحوظة فوق الـ1100 متر".

فعلياً، فإنّ المنخفض الجوي الذي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يحمل الكتل الهوائية الباردة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، على أن يستمرّ تأثيره حتى صباح يوم الأحد.

وسط ذلك، فإنّ معظم الطرقات الجبلية ما زالت تشهدُ تراكماً للثلوج، في وقتٍ أعلنت فيه غرفة "التحكم المروري" صباح اليوم الجمعة أنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهّزة بسلاسل معدنية. أما طريق ترشيش زحلة فسالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي.

ووفقاً للتحكم المروري، فإنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حاليّاً: عيناتا الأرز، كفردبيان- حدث بعلبك، المنيطرة- حدث بعلبك، العاقورة- حدث بعلبك، القموعة- القبيات، مشمش- الهرمل، معاصر الشوف- كفريا، تنورين- حدث الجبة، تنورين- اللقلوق.

ماذا عن حالة الطقس اليوم؟

وخلال النهار، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون في معظم المناطق.

وتخفّ حدة الأمطار في الفترة المسائية وتنحسر تدريجيّاً، في حين أن التحذير قائم من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

مع هذا، فإنّ الضباب الكلي الكثيف سيستمر في الظهور على المرتفعات، مع انعدام الرؤية أحياناً بشكلٍ كلي.