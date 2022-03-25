لبنان

جريحان بحادث سير مروع على طريق عام البرغلية (صور)

Lebanon 24
25-03-2022 | 01:28
A-
A+
Doc-P-935041-637837901415529020.jpeg
Doc-P-935041-637837901415529020.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين جراء حادث سير مروع على طريق عام البرغلية خط مدخل صور الشمالي.

وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف للدفاع المدني اللبناني، وعلمت على نقلهم إلى مستشفى حيرام في صور للمعالجة.
 
 
مواضيع ذات صلة
مذيعة تنجو من الموت.. وصورة توثق الحادث المروّع
lebanon 24
25/03/2022 15:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السيارات تضرّرت بقوّة... جرحى في حادث سير كبير على أوتوستراد الفيدار - جبيل (صور)
lebanon 24
25/03/2022 15:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروّع على أوتوستراد صيدا - بيروت.. صورٌ توثق ما حصل!
lebanon 24
25/03/2022 15:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المشهد مخيف... حادث سير مروع في النبطية وهذه نتيجته (صور)
lebanon 24
25/03/2022 15:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

حادث

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2022-03-25
09:22 | 2022-03-25
09:05 | 2022-03-25
08:47 | 2022-03-25
08:29 | 2022-03-25
08:21 | 2022-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website