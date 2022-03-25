جريحان بحادث سير مروع على طريق عام البرغلية (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين جراء حادث سير مروع على طريق عام البرغلية خط مدخل صور الشمالي.



وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف للدفاع المدني اللبناني، وعلمت على نقلهم إلى مستشفى حيرام في صور للمعالجة.