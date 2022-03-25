ميقاتي الى قطر اليوم للمشاركة في "منتدى الدوحة".. وتوطيد العلاقات اللبنانية - الخليجية بند أول

تكتسب زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قطر اليوم أهمية أضافية، كونها تأتي في مرحلة تستعيد فيها علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي حالتها الطبيعية بعد فترة من البرودة والقطيعة.

كما أن الدعوة القطرية الموجهّة للرئيس ميقاتي للمشاركة في "منتدى الدوحة" تندرج في اطار التواصل المستمر بين رئيس الحكومة وقطر، والذي كان من ابرز محطاته لقاء رئيس الحكومة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو باسكتلندا في الاول من تشرين الثاني الفائت، اضافة الى التواصل المستمر مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وآخر اللقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بالمانيا قبل حوالى شهر.

وفي المعلومات، فإن رئيس الحكومة الذي سيشارك في منتدى الدوحة لمدة يومين سيعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لتعزيز علاقات لبنان العربية والعالمية واستكمال البحث في السبل الكفيلة بمساعدة لبنان من كبوته.

أما بشأن مناسبة الزيارة، وهي "منتدى الدوحة" في نسخته العشرين، فهو سينعقد تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، مع التركيز على أربعة مجالات أساسية هي:

- التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية

- النظام المالي والتنمية الاقتصادية

- الدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي

- الاستدامة وتغير المناخ.

وفي تغريدة عبر" تويتر"، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "نتطلع لانطلاق فعاليات النسخة العشرين لـ منتدى الدوحة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو، والذي تطور خلال السنوات الماضية حتى أصبح منصة عالمية للدبلوماسية والحوار والتنمية، ولمناقشة أبرز التحديات الدولية والتغيرات التي يشهدها عالم اليوم".