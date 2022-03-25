معركة المتن الانتخابية: "رأس برأس"

تشهد الساحة المتنية بعض التشنج على خط لائحة "التيار الوطني الحر" التي تضم ثلاثة مرشحين ، إثنان ملتزمان حزبيا هما النائبان إبراهيم كنعان وإيدي معلوف، والثالث صديق لـ"التيار" هو النائب الياس أبو صعب.

وفيما يؤكد بعض المطلعين على الجو الانتخابي والارقام المحققة سابقا ان هناك صعوبة في حضول" التيار" على أكثر من حاصلين انتخابيين، لوحظ ان كوادر حزبية عونية في المتن أطلقت باكرا حملة تأييد للنائب إيدي معلوف عنوانها "الشاب المناضل نائب التيار يجب أن ينجح في المتن" مستندين الى عدة عوامل تعطيه افضلية حزبية منها إستشهاد والده العميد الطيار بول معلوف سنة 1990، وتضحيات عمه اللواء إدغار معلوف ومسيرة النائب في التيار".

ويؤكد العارفون بالخفايا الانتخابية أن المعركة الانتخابية بين "القوات والتيار" في المتن ستكون رأس برأس على المقعد الكاثوليكي.