لبنان

ثلاثة حزبيين على صوت تفضيلي في دائرة واحدة.. فما الحل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2022 | 02:45
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بات واضحاً ان القانون الإنتخابي الحالي المرتكز على النسبية والصوت التفضيلي الحالي، هو السبب المباشر للتنافس والتناحر بين الحلفاء على اللائحة الواحدة.
 
وفي هذا السياق رصد "لبنان24" سباقاً انتخابياً بين مرشحي القوات اللبنانية في دائرة البقاع الأوسط (قضاء زحلة)، وهم جورج عقيص (كاثوليكي) ميشال تنوري(ماروني) والياس إسطفان (أورثوذكسي) والثلاثة يعتبرون أنفسهم مرشحين أساسيين كونهم جميعاً حزبيين على عكس باقي الأقضية، حيث سمّت "القوات" مرشحاً حزبياً أساسياًعلى اللائحة، فيما بقية الاسماء من المستقلين أو المتممين للائحة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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