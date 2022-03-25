لبنان

متى ستبدأ "الحماوة الانتخابية"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2022 | 03:15
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تسعى قوى سياسيّة عديدة إلى ضبط حملاتها الانتخابيّة قدر الإمكان خلال الوقت الحالي، لاسيما أن التذبذبات على صعيد عمليات تشكيل اللوائح ما زالت كبيرة وغير محسومة حتى الآن. 
وإلى اليوم، فإنّ أي كثافة في العمل الانتخابي من دون وضوح مسار اللوائح قد يرتدّ على بعض المرشحين سلباً الذين قد ينسحبون فيما بعد بحالِ لم يتم شملهم ضمن لوائح. 
وعن هذا الأمر، تقول مرجعية سياسية إنّ "الانفاق الانتخابي اليوم لن يبلغ ذروته قبل 4 نيسان، وهو التاريخ الذي سيتم إقفال فيه باب تسجيل اللوائح"، وأضافت: "بعد ذلك التاريخ، سيبدأ العمل الفعلي وستزداد الحماوة الانتخابية، وسط المخاوف الكبيرة من تطيير الانتخابات بسبب التطورات السياسية الأخيرة الراهنة. ولهذا، فإن مختلف الأطراف خائفة من دفع أموالٍ كثيرة في الوقت الذي ما زال الكلامُ عن تأجيل الانتخابات وارد.
 
وحتماً، فإن كل ذلك يخلق بلبلة في صفوف الماكينات الانتخابية الأساسية وتحديداً تلك المرتبطة بالأحزاب".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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