في موسم الانتخابات.. شخصية "جدلية" تظهر تلفزيونياً

أثار ظهورٌ شخصية مرشحة للانتخابات وتثير جدلية في أوساط شريحة واسعة من اللبنانيين، على شاشة تلفزيونيّة مرموقة، كماً هائلاً من الانتقادات، الأمر الذي طرح تساؤلاتٍ عن أسباب هذا "الظهور" وشروطه.