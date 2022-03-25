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لبنان
في موسم الانتخابات.. شخصية "جدلية" تظهر تلفزيونياً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-03-2022
|
04:15
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أثار ظهورٌ شخصية مرشحة للانتخابات وتثير جدلية في أوساط شريحة واسعة من اللبنانيين، على شاشة تلفزيونيّة مرموقة، كماً هائلاً من الانتقادات، الأمر الذي طرح تساؤلاتٍ عن أسباب هذا "الظهور" وشروطه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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