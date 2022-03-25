سيارة ومخدّرات في بيروت.. هكذا ضبطتها "قوى الأمن"

كتب المحرر القضائي: أثناء التحقيق مع المدّعى عليه حسن.س من قبل عناصر فصيلة الأشرفية، تبيّن أن دورية تابعة لمفرزة إستقصاء شرطة بيروت أوقفت حسن في محلة السوديكو حيث عثرت داخل سيارته على نصف غرام من مادة زهرة الحشيشة ودفتري لفّ عادي ودفتر لفّ من نوع smoking، وقد أفاد أنه تعاطى مادة زهرة الحشيشة قبل ثلاثة أيام من توقيفه، بعد أن وصل الى لبنان قادماً من المملكة العربية السعودية، وأنه إستحصل على المادة المذكورة من محلة الفنار- الزعيترية.وبالتوسّع في التحقيق مع المدّعى عليه أمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي، أفاد أنه سبق أن تم توقيفه من قبل مفرزة إستقصاء بيروت على متن سيارته التي ضُبط داخلها علبة بلاستيكية شفافة تحتوي على بقايا مادة الماريغوانا بالإضافة الى ثلاثة دفاتر لفّ، وأنه تعاطى هذه المادة منذ نحو شهر عبر لفّها بالسجائر، وقد إستحصل عليها من محلة الفنار- الزعيترية.وأتت نتيجة الفحص المخبري المجرى له على إدرار البول إيجابية لجهة تعاطي مادة الحشيشة والحبوب المخدرة.وفي جلسة المحاكمة العلنية، تمت محاكمة المدّعى عليه بعد أن أُبلغ لصقاً، ولاحقاً صدر قرار قضى بفتح المحاكمة بعد إختتامها، وتسطير كتابين الى فصيلة الأشرفية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي بهدف بيان مصير المضبوطات العائدة لهذه الدعوى.كما صدر قرار بإحالة الملف على النيابة العامة الإستئنافية في بيروت من أجل الإطلاع على مضمون الكتابين ولتزويد المحكمة بالمضبوطات العائدة لهذه الدعوى.وتبيّن أنه، ولغاية صدور الحكم الراهن، لم يرد أي كتاب من قبل النيابة العامة الإستئنافية بشأن المضبوطات.وفي جلسة المحاكمة العلنية المنعقدة بتاريخ٢٠/١/٢٠٢٢، حوكم المدّعى عليه بعد أن تبلّغ لصقاً.القاضي المنفرد الجزائي في بيروت شادي الحجل، وبعد الإطلاع والتدقيق، أصدر حكماً غيابياً قضى بإدانة المدّعى عليه حسن.س بالجنحة المنصوص عنها في المادة ١٢٧ من قانون المخدرات، وحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغاً وقدره مليونا ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة تخفيفاً سنداً الى المادة ٢٥٤/ عقوبات الى الإكتفاء بمدة توقيفه، والغرامة الى مليون ليرة لبنانية يُحبس عند عدم دفعها يوماً واحداً إضافياً عن كل ٢٥ ألف ليرة لبنانية.كما قضى الحكم بإتلاف المضبوطات لدى بيان مصيرها، وتضمين المدّعى عليه النفقات كافة.