لبنان

خبيرٌ يتحدث عن دولار "صيرفة".. وهذا ما كشفه عن أموال المودعين

Lebanon 24
25-03-2022 | 02:43
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أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "دولار منصة صيرفة ليس اللاعب الوحيد الذي يتحكّم بالمنصة"، مشيراً إلى أن "هناك مشكلة بالاستيراد بشكل عام"، وقال: "نحنُ في مرحلة فوضى على صعيد الأمن الغذائي والاجتماعي".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، شدّد عجاقة على أن "الاحتياطي الإلزامي هو ملك المودعين"، وأضاف: "لا أعتقد أنه تم استخدامه، أما الاحتياطي القابل للاستخدام فبالتأكيد أنه انخفض كثيراً".
وكشف عجاقة أن "الأرقام الرسمية لمصرف لبنان عن شهر كانون الثاني 2022 تشير إلى أن هناك 13 مليار و133 مليون دولار في الاحتياطي الإلزامي". 
 



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