أزمة في المدارس الخاصة نهاية الشهر.. هل من حلول في الافق؟

أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث الى صوت كل لبنان، ان مشكلة رواتب المعلمين في المدارس الخاصة لم تحل حتى تاريخ الساعة، وبالتالي لن يتمكنوا من قبض رواتبهم نهاية الشهر.وشدد نصر على استمرار البحث مع وزير التربية في محاولة للوصول الى حلّ، موضحاً أنه راسل مصرف لبنان للقاء حاكم المركزي ولكن لا جواب.ولفت نصر الى أن الازمة بدأت منذ سنتين مع حجز أموال المودعين، فيما تفاقم الوضع المالي والاقتصادي راهناً والمدارس تحتاج للمزيد من المصاريف لتأمين مستلزماتها وعلى رأسها المازوت للتدفئة والانارة.