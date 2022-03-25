لبنان

الثلوج تغمر صيدا.. فيديو يكشف المشهد

Lebanon 24
25-03-2022 | 03:15
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استفاق أهالي مدينة صيدا على مشهد الثلج الأبيض يغطي طرق المدينة، في ظاهرة غير اعتيادية في نهاية شهر آذار وبداية فصل الربيع.
 
وحصل "لبنان24" على مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق مشهد الثلوج في صيدا. 
 
واشتدّ المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان وبلغت ذروته صباحاً مع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وزخات من حبات البرد، وسط تدنّ ملحوظ بدرجات الحرارة.
 
وتسببت صاعقة قوية ضربت عند الثامنة صباحا بأضرار مادية ولا سيما في مسجد "عائشة ام المؤمنين"، كما تسببت بأضرار وأعطال على الشبكة  الكهربائية في عدد من المنازل والمحال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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