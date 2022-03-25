لبنان

الهيئة العليا للإغاثة تتسلم الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية من تركيا غدا

Lebanon 24
25-03-2022 | 04:00
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يتسلّم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية المقدّمة من الدولة التركية نهار غد السبت الواقع في 26-3-2022  عند الساعة 11 صباحاً  في مرفأ طرابلس، في حضور السفير التركي لدى لبنان باريش أولسوي.
 
 
 
 
 
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الهيئة العليا للإغاثة

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