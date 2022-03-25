الهيئة العليا للإغاثة تتسلم الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية من تركيا غدا

يتسلّم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية المقدّمة من الدولة التركية نهار غد السبت الواقع في 26-3-2022 عند الساعة 11 صباحاً في مرفأ طرابلس، في حضور السفير التركي لدى لبنان باريش أولسوي.