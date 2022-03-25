لبنان

صاعقة أصابت مئذنة مسجد عائشة في صيدا... هذه هي الأضرار (صور)

Lebanon 24
25-03-2022 | 04:36
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن صاعقة أصابت مئذنة مسجد عائشة في صيدا والاضرار كبيرة.
 
 
 
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مسجد عائشة

صيدا

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