لبنان

ما حقيقة الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2022 | 04:42
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نفت مصادر مطلعة ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن خلاف حصل أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت المصادر إن اللقاء كان عبارة عن جولة أفق وتشاور في مجمل الملفات بروح التعاون، ولم يحصل أي خلاف على أي موضوع.
وأكدت المصادر أنّ اللقاءات الدورية بين رئيسي الجمهورية والحكومة طبيعية، وقد وضع عون رئيس الحكومة في أجواء زيارته إلى الفاتيكان وإيطاليا، فيما أطلعه الأخير على أجواء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. 
واعتبرت المصادر أن هناك محاولات لبث أخبار مغلوطة في هذا الإطار، معروفة الأهداف.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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