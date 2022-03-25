لبنان

بيان تحذيري من "لجنة أصحاب الصيدليات "....هذه تفاصيله!

Lebanon 24
25-03-2022 | 04:47
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استغربت لجنة أصحاب الصيدليات في بيان، "سياسة التطنيش التي تتبعها وزارة الصحة في تعاطيها مع مسألة ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية، والذي انعكس سلبا على سوق الدواء وجعل معظم المستوردين يمتنعون عن تسليم الادوية للصيدليات منذ ايام، وخصوصا ادوية الامراض المزمنة والطارئة، مما يشكل تهديدا للامن الصحي في البلاد وهو أدى بطبيعة الحال  الى نفاد معظم مخزون الصيدليات من الدواء".
 
وتابعت في بيانها: "إزاء هذا الواقع المزري الذي وصلنا إليه، نعيد تذكير معالي وزير الصحة باننا التزمنا تخفيض الاسعار تباعا في الفترة الماضية والتي إنخفض فيها سعر صرف الدولار من ال33000الى 20650 رغم الخسائر التي لحقت بالصيدليات. فتأمين الدواء بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الصحة هو بنظرنا فوق إعتبارات الربح والخسارة. مع العلم ان معالي الوزير كان يصدر مؤشرا بتخفيض الأسعار فور إنخفاضها حتى لو لم يتعد الإنخفاض 2%".
 
أضافت: "أما اليوم فلم يصدر أي شيء من الوزارة رغم ان الإرتفاع فاق ال20% عن آخر مؤشر صدر على سعر20.650 وهو ما جعل معظم مستوردي الأدوية يحجمون عن التسليم بانتظار صدور مؤشر يحاكي واقع السوق. ومن هذا المنطلق ترى لجنة أصحاب الصيدليات اننا غير قادرين على الإستمرار في ظل هذه الظروف واننا سوف نضطر آسفين للتوقف القسري عن العمل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل عدم تسلمنا للأدوية من الشركات الموردة علما ان تحركنا سيكون بالتنسبق وباشراف  نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم".
 
وختمت اللجنة داعية وزير الصحة الدكتور فراس الابيض إلى "تصحيح الوضع عاجلا حتى نستطيع أن نستمر برسالتنا وتأمين الأدوية والعلاجات لمحتاجيها".
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