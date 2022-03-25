نصرالله التقى عبد اللهيان.. وهذا ما تم بحثه

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وزير الخارجية ‏الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد ‏المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت ‏محمد جلال فيروزنيا، وجرى عرض آخر الأوضاع والتطورات السياسية ‏في لبنان والمنطقة.‏