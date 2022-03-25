لبنان

إلى المواطنين... هيئة إدارة السير تحدد أيام عملها!

Lebanon 24
25-03-2022 | 05:05
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أعلنت "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" يومي الثلثاء والأربعاء من كل أسبوع مخصّصان لإنجاز كافة المعاملات، عدا الكشف الميكانيكي، 
على أن يحصر الأخير لدى دائرة الميكانيك بيومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
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