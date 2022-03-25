إلى المواطنين... هيئة إدارة السير تحدد أيام عملها!

أعلنت "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" يومي الثلثاء والأربعاء من كل أسبوع مخصّصان لإنجاز كافة المعاملات، عدا الكشف الميكانيكي،

على أن يحصر الأخير لدى دائرة الميكانيك بيومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.