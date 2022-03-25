لبنان

محتجون في بكركي إعتراضًا على كلام عون من الفاتيكان!

Lebanon 24
25-03-2022 | 05:29
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نفّذ محتجون وقفة في الساحة الأساسية للصرح البطريركي في بكركي، إعتراضًا على الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية ميشال عون من الفاتيكان بعد لقائه البابا.

واعتبر المحتجون أنه كلام يدافع فيه الرئيس عن فريق مسلح تابع لإيران.
 
وكان قد قال عون إن "مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً، وليس لحزب الله المكون من لبنانيين وحرر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين".
 
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