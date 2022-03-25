لبنان

غلة نفايات في شباك الصيادين في صيدا

Lebanon 24
25-03-2022 | 05:39
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 شكا عدد من الصيادين في صيدا، أن شباكهم بدلا من ان تعود محملة بغلة وفيرة من السمك عادت محملة بالنفايات، الامر الذي تسبب بتضرر شباكهم ومضاعفة خسارتهم بسبب سوء الطقس الذي يقعدهم قسرا في المنازل وتحديهم الطقس سعيا وراء رزقهم. ولسان حالهم من يعوض علينا خساراتنا.
 
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