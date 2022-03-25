لبنان

وهاب يغرّد عن سوريا والرياض.. ماذا قال؟

Lebanon 24
25-03-2022 | 05:46
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "آن الأوان لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين دمشق والرياض. هي حاجة لكل الوضع العربي، وكل التطورات الدولية والإقليمية توحي بأن عودة العلاقات فيها خير لكل الأمة".
 
 
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