وهاب يغرّد عن سوريا والرياض.. ماذا قال؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " آن الأوان لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين دمشق والرياض. هي حاجة لكل الوضع العربي، وكل التطورات الدولية والإقليمية توحي بأن عودة العلاقات فيها خير لكل الأمة".