لبنان

الراعي: من التقيتهم في مصر شدّدوا على دعم لبنان واستقراره

Lebanon 24
25-03-2022 | 05:52
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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنه "كانت لنا لقاءات مثمرة في مصر ولقينا حباً جماً للبنان وهمّاً لقضيته واهتماماً بشأنه وبمساعدة شعبه".

وتابع في عظة بمناسبة عيد البشارة: "من التقيتهم في زيارتي الى مصر شدّدوا على دعم لبنان واستقراره وهي تشكّل صفحة جديدة في تاريخ البطريركية المارونية ويجب تطويرها من أجل الخير العام الرعوي والكنسي".

ووجّه الراعي تحية شكر وتقدير لكل "المبادرات التي تقوم بها البطريركية والأبرشيات والأديار ومؤسساتنا التربوية والطبية والاجتماعية ولكن الحاجات المتزايدة تلزمنا بالمزيد من المبادرات".
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